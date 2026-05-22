SpaceX скасувала перший тестовий запуск «найпотужнішої ракети» Starship V3 за 28 секунд до старту

Новини

SpaceX

Компанія SpaceX останньої хвилини скасувала перший тестовий запуск нового прототипу ракети Starship V3 з космодрому в Техасі.

Це видно з трансляцїі компанії в Х.

Відлік до запуску зупинили на позначці 28 секунд — а тоді відкотили його до 41 секунди. Так відбувається, коли система чи інженери помічають проблему, яку треба швидко перевірити. Система може автоматично повернути таймер, наприклад, з 28 на 41 секунду, щоб повторити конкретний етап процедури без повного скасування запуску.

SpaceX

Згодом відлік продовжився, але на позначці 40 секунд до старту його знову зупинили й остаточно скасували запуск.

Голова SpaceX Ілон Маск назвав причину: не втягнувся гідравлічний штифт, який утримує стрілу стартової вежі. Ракету спробують знову запустити сьогодні вночі — о 01:30 за Києвом.

Цей запуск мав стати дванадцятим для Starship і першим для третього покоління ракети під назвою V3. Очікувалося, що ракета відправиться у випробувальний суборбітальний політ за траєкторією, що проходить через половину Землі.

Starship V3 доволі сильно модифікований, і компанія Маска покладає на нього великі надії. Якщо випробування пройдуть успішно, Starship V3 доставить астронавтів на поверхню Місяця під час місії Artemis IV, яка запланована на кінець 2028 року.