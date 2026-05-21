Bihus.Info: Бізнес-партнер Міндіча Хмельов із 2022 року скуповував землю та готелі біля Буковелю на мільйони доларів
- Світлана Кравченко
Бізнес-партнер фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії Fire Point Ігор Хмельов з 2022 року скуповував землю та відпочинкові комплекси біля Буковелю на мільйони доларів.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
За даними журналістів, Хмельов довгий час лишався непублічним, попри те що його ім’я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в 40 компаніях. Більшість з них пов’язують із групою «Приват», структурами родини нардепа Ігоря Палиці та бізнесом Міндіча.
Ім’я Хмельова згадується і на записах, зроблених детективами НАБУ в рамках операції «Мідас». Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми на енергетиці обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію Fire Point, можливу причетність Міндіча до якої також зафіксували на записах. Згодом роботу Хмельова на Fire Point публічно підтвердив і співвласник компанії Денис Штілерман.
У 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, Хмельов почав активно скуповувати земельні ділянки в селі Яблуниця, що поблизу Буковелю. Спочатку самостійно, а потім через компанію «Евентус Менеджмент», власником якої він був на той момент.
На придбаних ділянках вже працювали ресторан, готель та глемпінг. Нещодавно там побудували ще один готельний комплекс.
Загалом до січня 2026 року компанія оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів. Лише земля могла б коштувати близько $4,5 мільйона.
За словами джерел журналістів, у листопаді 2025 року Хмельов виїхав з України — саме у день проведення обшуків у Тимура Міндіча. Після цього він почав виходити з бізнес-структур, де був співвласником, зокрема з компанії «Евентус Менеджмент».
Новим власником компанії стала «Злагода пропертіз», однак журналісти припускають, що фактичний контроль міг не змінитися, оскільки управління залишилося за менеджеркою, пов’язаною з Хмельовим.
Зв’язатися з Хмельовим або новими власниками компанії журналістам не вдалося. За даними Bihus.Info, у 2025 році саме в комплекс відпочинку «Евентуса» приїжджав Тимур Міндіч.