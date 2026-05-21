Лауреатами премії Гонгадзе стали журналісти Ольга Руденко та Михайло Ткач

Новини

Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

У Києві оголосили лауреатів премії імені Георгія Гонгадзе. Цьогоріч ними стали головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.

Про це повідомили на сторінці премії.

Ольга Руденко — головна редакторка та співзасновниця англомовного видання The Kyiv Independent. Вона була фіналісткою премії Гонгадзе у 2024 та 2025 роках. Ольга готувала матеріали для низки світових видань, а у травні 2022 року потрапила на обкладинку журналу Time у межах проєкту про лідерів наступного покоління.

«Я дуже сподіваюся, що саме ця премія завжди буде тією, яка вшановуватиме не лише хорошу та якісну журналістику, а й сміливу і вільну. Якщо журналіст справді вільний, він може бути контраверсійним, буде робити помилки та багато кому не подобатися. Але він ніколи не буде компромісним та зручним, як і той журналіст, ім’я якого нас тут зібрало», — сказала Руденко під час отримання нагороди.

Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

Михайло Ткач — журналіст-розслідувач, з 2021 року очолює відділ розслідувань видання «Українська правда». Раніше був журналістом і ведучим програми «Схеми» (спільний проєкт «Радіо Свобода» та UA:Перший). Спеціалізується на викритті корупційних схем, незаконного збагачення чиновників та порушень у державних структурах. У 2025-му Ткач був фіналістом премії імені Гонгадзе.

«Кожного дня дорогою на роботу я радію, що працюю та маю честь працювати у цьому важливому виданні. Останній рік був дуже серйозним та складним періодом для нас у контексті роботи зі справою «Мідас», тож я дякую усім моїм колегам за те, що ми пройшли цей період достойно та зробили свою роботу чесно», — зазначив Ткач.

Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook