США втратили роль головного посередника у війні — тепер і Росія, і Україна розглядають Європу. Світові медіа про війну 21 травня

У середині травня Сили оборони відвоювали більше територій у російських військ, аніж втратили, — це сталося вже вдруге за цей рік, йдеться в аналітичному огляді Radio Liberty про ситуацію на фронті. Ці здобутки є поступовими й поки далекі від того, щоб стати переломним моментом у війні, кажуть військові експерти та аналітики, які відстежують ситуацію на полі бою. Через зміни в тактиці та технологіях зараз майже неможливо визначити чітку лінію фронту, за якою можна було б виміряти захоплені чи втрачені території. Просування Росії практично зупинилося, але ініціатива все ще на боці росіян, каже виданню військовий аналітик фінської аналітичної організації Black Bird Group Пасі Паройнен. «Шалька терезів ще не схилилася повністю на користь України, і навряд чи українці зможуть розпочати будь-які масштабні контрнаступи найближчим часом. Але й сама Росія зараз просувається з величезними труднощами, — каже аналітик. — Наразі війна тяжіє до, можливо, тимчасового, глухого кута».

Foreign Policy публікує матеріал про повний провал американського посередництва у війні Росії проти України. За словами одного європейського високопоставленого дипломата, американська сторона була розчарована тим, що Україна не відмовилася від Донбасу, незважаючи на тиск США. Попри це американці вірили, що Росія зрештою захопить Донеччину, що знову відкриє шлях до мирної угоди шляхом переговорів. Але тиск Білого дому дав зворотний ефект — Україна так сильно наростила внутрішнє виробництво (дрони-перехоплювачі, роботи), що США втратили основний важіль — погрози зупинити постачання. До того ж відповідальність за фінансову допомогу Києву тепер повністю взяла на себе Європа.

Росія теж втратила інтерес до США як до посередника, оскільки команда Трампа (Стів Віткофф і Джаред Кушнер) не змогли змусити Україну піти на поступки. Тепер обидві сторони шукають альтернативу в Європі, зауважує видання. Цей варіант виглядає привабливішим для Києва, бо на відміну від інших посередників, європейці не чинитимуть тиску на Україну, чітко усвідомлюючи, що Росія — це держава-агресор. Та чи зможе Європа досягти успіху там, де спіткнулися Сполучені Штати, — незрозуміло. Можливо, європейці й почали шукати кандидата на перемовини, але вони далекі від цього рішення, а без цього жодного прогресу поки не буде, сказав директор програми з питань Росії у Вашингтонському аналітичному центрі Стімсона Пітер Слезкін.

Читайте також матеріал BBC про українську багаторівневу систему ППО, яка поєднує західні системи Patriot, власні ІТ-рішення та дешеві дрони-перехоплювачі. Технологічним «серцем» оборони видання називає програмне забезпечення Sky Map, яке за допомогою штучного інтелекту, радарів та тисяч сенсорів відстежує кожен ворожий об’єкт. Sky Map уже використовують і США для захисту однієї зі своїх баз на Близькому Сході.

