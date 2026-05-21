На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів з непальського боку — 274. Це найбільша кількість сходжень, коли-небудь зафіксована там протягом однієї доби.

Про це пише Reuters.

Як повідомив генеральний секретар Асоціації операторів експедицій Непалу Ріші Бхандарі, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, який встановили 22 травня 2019 року.

За його словами, кількість підкорень може ще зрости, оскільки не всі альпіністи встигли повідомити базовий табір про успішне сходження. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати.