Путін не зміг переконати Сі Цзіньпіна підтримати будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2» до Китаю

Путін не зміг переконати президента Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру — 2» до Китаю.

Про це пише The Washington Post.

Путін розраховував використати переговори із Сі для просування проєкту, однак сторони не досягли остаточних домовленостей. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає конкретних термінів запуску газопроводу.

За його словами, між сторонами вже є «загальне розуміння» параметрів проєкту, маршруту і способу будівництва, однак окремі деталі ще потребують узгодження.

Китай наразі більше зацікавлений у збільшенні закупівель газу через уже чинний газопровід «Сила Сибіру — 1». Як пише WP, реалізація «Сили Сибіру — 2» може зайняти від восьми до десяти років. Через затримку з новим проєктом Москва втрачає можливість швидко знайти альтернативний ринок збуту для свого газу.

Водночас аналітики кажуть, що в Москві занепокоєні роллю Китаю у постачанні компонентів для українських безпілотників. Це дозволило Україні значно збільшити виробництво дронів протягом останнього року, хоча РФ теж залежить від китайських поставок.