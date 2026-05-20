У Польщі затримали трьох підозрюваних у шпигунстві на Росію

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали трьох поляків, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

За його словами, затримані — чоловіки віком від 48 до 62 років. Їх підозрюють у зборі інформації про інфраструктуру та розміщення військ НАТО на території Польщі, а також у виготовленні й поширенні проросійських пропагандистських матеріалів.

Прокуратура висунула звинувачення за кількома статтями, серед яких — передача спецслужбам РФ інформації, що може зашкодити безпеці Польщі, підготовка диверсій і саботажу, дезінформаційна діяльність та публічне схвалення війни.

За версією слідства, підозрювані підтримували російську агресію проти України, брали участь у зборі коштів для потреб російських військових та виконували завдання на замовлення громадянина Росії, пов’язаного з ФСБ.

Також слідчі стверджують, що члени групи проходили стрілецькі тренування та навчання з бойової тактики, що могло бути підготовкою до диверсійних дій.

Після затримання чоловіки не визнали провини. Районний суд у Білостоці підправив усіх трьох під варту на три місяці. Загалом у Польщі шпигунство проти держави карається від восьми років ув’язнення до довічного терміну.