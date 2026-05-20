Росія та Китай домовилися про будівництво нової залізничної гілки через кордон

Росія та Китай у Пекіні підписали угоду про спільне будівництво нової залізничної лінії через кордон між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про будівництво другої залізничної гілки між російським Забайкальськом і китайською Маньчжурією у китайському регіоні Внутрішня Монголія. Проєкт передбачає створення окремої колії китайського стандарту.

У Міністерстві транспорту РФ заявили, що нова лінія має збільшити пропускну спроможність маршруту на 11 мільйонів тонн вантажів на рік до 2030 року. Це дозволить запускати майже на 50 пар вантажних поїздів більше щодня.

Перехід Забайкальськ—Маньчжурія вважається найбільшим залізничним пунктом пропуску між Росією та Китаєм. Наразі вантажі там доводиться перевантажувати через різну ширину колії: у Росії використовується стандарт 1520 мм, а в Китаї — 1435 мм.

Під час візиту Путіна держави також підписали близько 20 документів про співпрацю у сфері транспорту, сільського господарства й ветеринарного контролю. Також сторони домовилися продовжити безвізовий режим між країнами до кінця 2027 року.