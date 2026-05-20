У трьох обласних управліннях поліції проводять обшуки — «Бабелю» повідомили деталі в МВС

Від ранку 20 травня СБУ проводить обшуки в головних упрввліннях Національної поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.

Про це першим повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Директорка департаменту комунікацій МВС Марʼяна Рева в коментарі «Бабелю» підтвердила обшуки та повідомила, що їх проводять в рамках спільної операції з працівниками внутрішньої безпеки поліції.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував нібито список підозрюваних, серед яких — помічник заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері — В. В. Воробей. Рева відповіла, що у МВС немає такої посади, а Воробей — водій автогосподарства. Джерела «Бабеля» повідомили, що обшуки проводять за підозрою в хабарництві (ч. 4 ст. 368 КК України).

Також у соцмережах почала ширитись інформація про нібито відставку начальника Нацполіції Івана Вигівського і начальника Київського міського управління Дмитра Шумейка. Рева повідомила «Бабелю», що жодних відставок немає.