Росіяни били по Україні балістичною ракетою та понад 150 дронами — є загиблі та поранені

Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

У ніч на 19 травня армія Росії атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 154 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 131 дрон, проте балістична ракета та 23 безпілотники влучили у 20 місцях, ще на шести локаціях упали уламки.

Зокрема, вночі армія РФ вдарила по Дніпру — загинули двоє людей, ще шестеро травмовані. Спалахнула пожежа. Пошкоджено склади.

У Конотопі на Сумщині через удари дронів постраждали щонайменше шестеро людей. Спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Під ранок росіяни вдарили по Вільнянську в Запорізькій області: поранені четверо людей, серед яких двоє —діти. Пошкоджено будинки та автівки.