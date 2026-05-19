Bloomberg: США хочуть отримати право на використання українських військових технологій у межах Drone Deal

США прагнуть отримати доступ до українських військових технологій та прав інтелектуальної власності в межах угоди Drone Deal. Документ наразі очікує на затвердження.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Вашингтон зацікавлений у доступі до критично важливих технологій та прав інтелектуальної власності, бо це потенційно дозволить США відтворювати українські розробки у себе.

За словами співрозмовника агентства, Пентагон попросив протестувати українські розробки власноруч, зокрема безпілотники та системи радіоелектронної боротьби.

Йдеться, зокрема, про системи наведення на базі штучного інтелекту, навігацію без GPS, захищені від глушіння канали зв’язку та бойові тактики застосування дронів, які Україна використовує під час війни.

За словами співрозмовників Bloomberg, проєкт угоди більше схожий не на класичну передачу технологій, а на механізм, який дозволить американським військовим тестувати українські системи та формувати на їхній основі власні майбутні вимоги до озброєння.

Drone Deal зі США

Drone Deal («Дронова угода») — це програма, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій.

Президент Володимир Зеленський 15 березня заявляв, що Україна хоче укласти зі США багаторічну угоду про виробництво дронів на суму $35–50 мільярдів.

За даними джерел CBS News, Київ і Вашингтон уже підготували меморандум про майбутню оборонну співпрацю. Він передбачає створення спільних підприємств із виробництва безпілотників та можливість виходу українських військових технологій на американський ринок.