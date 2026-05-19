ДПСУ запустила «Особистий кабінет». У новому сервісі можна побачити тимчасові заборони на виїзд

Державна прикордонна служба України запустила сервіс «Особистий кабінет» — відтепер громадяни зможуть самостійно дізнатися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У кабінеті можна перевірити тільки тимчасові заборони на виїзд, зокрема аліменти, штрафи чи борги, які наклали в суді чи виконавчій службі.

Як зайти в кабінет:

потрібно зареєструватись через електронний підпис, «Дія.Підпис», BankID або КЕП ;

; пройти автоматичну перевірку даних у базі ДПСУ;

після цього автоматично зʼявиться статус: або «обмежень немає», або «є тимчасове обмеження».

Заборони, які ввели через воєнний стан, перевіряються окремо — вони не відображаються в кабінеті.

У ДПСУ пояснили, що найчастіше заборона на виїзд стосується батьків, які не платять аліменти або мають заборгованість із їх виплати.

Раніше батькам, щоб дізнатися таку інформацію, потрібно було звертатися до Головного центру обробки спецінформації ДПСУ і чекати на відповідь кілька тижнів, а тепер це можна перевірити в кабінеті.