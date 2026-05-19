Поки Україна стабілізує фронт, її союзники мають якнайшвидше розробити нову стратегію підтримки. Світові медіа про війну 19 травня

Новини

«Бабель»

Україна посилила свої позиції у війні — тепер час Європі час змінювати підхід, пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон. За його словами, після важкої зими Україна змогла стабілізувати фронт, а подекуди навіть повернути частину територій. Вирішальну роль тепер відіграють дрони й удари по тилу, а не класичні бойові дії на передовій, тому Росія більше не може повною мірою скористатися перевагою у живій силі, артилерії та бронетехніці. Безпілотники — повітряні та наземні — настільки змінили війну, що утримувати передові позиції уздовж так званої нульової лінії для оборони України не має сенсу. Солдати не можуть рухатися відкрито, бо дрони їх миттєво атакують, а ротацію і поставки майже неможливо організувати, сказав у коментарі колумністу аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. На цих передових позиціях лишаються приблизно по троє українських військових на кілометр. Бєлєсков називає їх радше тягарем, ніж силою — їхні виснажені, зарослі обличчя, коли вони виходять з окопів, лише викликають обурення в суспільстві та зменшують бажання йти до армії.

Найважливіша частина війни тепер відбувається не на нулі, а в смузі до 300 кілометрів у тил. Там обидві сторони застосовують дрони середньої дальності та ракети, щоб руйнувати логістику і завадити концентрації військ противника. Ще далі набувають значення удари великої дальності: кожна сторона намагається зламати підтримку війни з боку суспільства противника. Хоча обидві сторони зазнають великих втрат, Росія — все ж більших, тоді як її економіка і суспільна підтримка війни поступово слабшають. Чемпіон зауважує, що на цьому етапі ключове завдання переходить до Європи — вона має виробити власну стратегію без опори на США, посилити обороноздатність України та дати їй чітку перспективу інтеграції в ЄС і систему безпеки Заходу. Розуміння Києва як гаранта безпеки має бути відправною точкою в усьому, що Європа робить, підсумовує оглядач.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.