Колишнього премʼєра Іспанії Сапатеро підозрюють у зловживанні впливом

Колишнього премʼєр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро підозрюють у зловживанні впливом — в його офісі проводять обшуки.

Про це пише Reuters.

Також Сапатеро 2 червня викличуть до Верховного суду, щоб він дав свідчення. Водночас колишній премʼєр заперечує свою провину.

Розслідування є частиною іншої справи. У 2021 році під час пандемії іспанська авіакомпанія Plus Ultra отримала €53 мільйони держдопомоги через держхолдинг SEPI.

Наразі Верховний суд перевіряє, чи належним чином була схвалена допомога, оскільки авіакомпанія має слабке фінансове становище та звʼязки з венесуельськими акціонерами.