Колишнього премʼєра Іспанії Сапатеро підозрюють у зловживанні впливом
- Вероніка Довганюк
Chema Moya / EFE
Колишнього премʼєр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро підозрюють у зловживанні впливом — в його офісі проводять обшуки.
Про це пише Reuters.
Також Сапатеро 2 червня викличуть до Верховного суду, щоб він дав свідчення. Водночас колишній премʼєр заперечує свою провину.
Розслідування є частиною іншої справи. У 2021 році під час пандемії іспанська авіакомпанія Plus Ultra отримала €53 мільйони держдопомоги через держхолдинг SEPI.
Наразі Верховний суд перевіряє, чи належним чином була схвалена допомога, оскільки авіакомпанія має слабке фінансове становище та звʼязки з венесуельськими акціонерами.
- Сапатеро був премʼєром Іспанії з 2004 до 2011 року. За його каденції в Іспанії дозволили одностатеві шлюби, а країна вивела війська з Іраку. Він також є ключовим союзником нинішнього премʼєра-соціаліста Педро Санчеса.