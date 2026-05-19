У США підлітки вбили трьох людей в мечеті та покінчили із собою

У США двоє підлітків влаштували стрілянину в мечеті та вбили трьох людей. Після цього вони скоїли самогубство.

Стрілянина сталась у Сан-Дієго, Каліфорнія. За дві години до інциденту мати одного з підлітків повідомила поліцію, що її син втік із другом, прихопивши зброю, і планує самогубство. Він залишив їй записку — поліція каже, що вона містила «узагальнену риторику ненависті та мову ненависті», але там нічого не йшлося про напад на мечеть.

Підлітків уже шукали, коли почалась стрілянина. Як повідомили представники влади, серед загиблих був охоронець мечеті, який «відіграв вирішальну роль» у тому, щоб запобігти «набагато гіршим наслідкам» нападу. У нього залишилось восьмеро дітей. Особу двох інших жертв ще встановлюють.

Коли поліція вже була в мечеті, сталась ще одна стрілянина — підлітки відкрили вогонь по садівнику, той не постраждав.

Незабаром їх знайшли — мертвими в автівці за кілька кварталів від мечеті. Офіційно мотиви ще не оголосили, але слідчі вважають, що це був напад на ґрунті ненависті.