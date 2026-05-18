Накопичені гроші з «Нацкешбеку» треба витратити до 30 червня

Гроші, накопичені громадянами на картках «Національного кешбеку», потрібно витратити до 30 червня 2026 року (включно).

Про це нагадали у Міністерстві економіки.

Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній.

Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня — ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком.

Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. А саме:

5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Детальніше дізнатися про розподіл відсотків можна на сторінці Національний кешбек або скориставшись сканером штрихкодів у Дії у розділі Національний кешбек.

Накопичені кошти можна використати на: