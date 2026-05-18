Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини
- Вероніка Довганюк
Нафтопереробка в Росії за кілька місяців впала щонайменше на 10%, а нафтові компанії змушені закривати свердловини.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на внутрішню російську оцінку.
У документах, які отримала українська розвідка, йдеться, що тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом.
Окрім того, 11 російських фінустанов готуються до закриття, а ще вісім мають критичні проблеми, які неможливо вирішити без залучення сторонніх ресурсів.
Також станом на травень дефіцит російського бюджету становить майже $80 млрд.
Зеленський доручив керівнику Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському оприлюднити інформацію про спроби росіян залучити світові компанії до схем з обходу санкцій та вирішення проблем у фінансовій сфері. Зокрема, за словами Зеленського, Україна зафіксувала російські спроби налагодити схеми вивозу зерна з Криму та інші махінації з експлуатації півострова за участі субʼєктів зі США.
- Лише із січня по квітень 25 суден російського тіньового зернового флоту майже 50 разів нелегально відпливали з портів на окупованих територіях України до інших країн. Більшість рейсів повʼязані з незаконним вивозом зерна — росіяни експортували понад 850 000 тонн продукції.