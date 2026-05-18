Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини

Новини

Getty Images / «Бабель»

Нафтопереробка в Росії за кілька місяців впала щонайменше на 10%, а нафтові компанії змушені закривати свердловини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на внутрішню російську оцінку.

У документах, які отримала українська розвідка, йдеться, що тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом.

Окрім того, 11 російських фінустанов готуються до закриття, а ще вісім мають критичні проблеми, які неможливо вирішити без залучення сторонніх ресурсів.

Також станом на травень дефіцит російського бюджету становить майже $80 млрд.

Зеленський доручив керівнику Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському оприлюднити інформацію про спроби росіян залучити світові компанії до схем з обходу санкцій та вирішення проблем у фінансовій сфері. Зокрема, за словами Зеленського, Україна зафіксувала російські спроби налагодити схеми вивозу зерна з Криму та інші махінації з експлуатації півострова за участі субʼєктів зі США.