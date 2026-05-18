У ГУР показали, як зачистили від росіян Степногірськ у Запорізькій області

Новини

Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» продовжують зачистку міста Степногірськ у Запорізькій області.

У ГУР показали ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків у місті.

Під час операції спецпризначенці провели серію активних наступів, щоб витіснити росіян і стабілізувати ситуацію в місті.

Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій військових РФ, спробував атакувати ворожий FPV — його знищили.

Зрештою, після боїв українські військові вибили росіян з укріплених позицій, ключові локації в Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України.

«Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність «сюрпризів» та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім ― готові до цього», — розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк.