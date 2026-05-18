У США опублікували відео першого офіційного візиту президента України до Білого дому

Президентська бібліотека Джорджа Герберта Вокера Буша (Джордж Буш — старший) оприлюднила відеозапис першого офіційного візиту президента України до США.

Відео опублікували в Каталозі національних архівів США. За словами україно-американського політолога, професора університету Бейлора (Техас) Сергія Куделі, це зробили на його запит.

На кадрах візит першого президента України Леоніда Кравчука до Білого дому 6 травня 1992 року. Вони з Бушем проводять брифінг для преси в Овальному кабінеті. Журналісти ставлять два запитання, обидва — Кравчуку. Перше: чи підтверджує він, що з України вивезли всю тактичну ядерну зброю. Він відповідає, що її вивезуть до липня.

Друге теж стосується ядерного роззброєння: чи підпише Україна Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-1). Кравчук відповідає, що Україна і США погодилися з усіх принципових питань.

Буш жартує, що вперше в історії всі запитання журналістів адресовані гостю Білого дому, а не президенту США, і ця тенденція йому подобається. Він каже, що дуже цінує відносини з незалежною Україною і США будуть підтримувати незалежну Україну всіма можливими способами.

Наступні кадри демонструють початок перемовин між делегаціями держав і прогулянку президентів галявинами Білого дому.