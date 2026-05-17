Російська пропаганда пише про «розслідування» стосовно Олени Зеленської. НАБУ і САП це спростовують

Російські та проросійські пропагандистські медіа поширюють хвилю дезінформації про нібито розслідування стосовно дружини президента України — першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Там наголошують: інформація про те, що антикорупційні органи готують арешт Олени Зеленської, не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах.

«Подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни», — зазначили у НАБУ.

Антикорупційні органи закликали громадян та представників медіа перевіряти джерела, верифікувати інформацію та не поширювати дезінформаційні матеріали ворога.