У Німеччині евакуювали 30 тисяч людей через бомбу часів Другої світової війни

Близько 30 тисяч мешканців міста Пфорцгайм на південному заході Німеччини евакуювали після знахідки великої нерозірваної бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє німецьке інформагентство dpa з посиланням на дані поліції.

Авіабомбу типу HC-4000 вагою 1,8 тонни знайшли під час будівельних робіт у східній частині міста, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта.

Бомба містить приблизно 1,35 тонни вибухової речовини. Її планують знешкодити найближчим часом. Зараз пожежники перевіряють, чи всі мешканці покинули зону евакуації.

До зони евакуації потрапила частина центру міста Пфорцгайм. Також порушена робота громадського транспорту.

У Німеччині й досі регулярно знаходять нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни, хоча від її завершення минуло понад 80 років.