Мальта першою у світі надасть усім громадянам безкоштовний доступ до ChatGPT Plus

Мальта стала першою країною, громадяни якої зможуть отримати безкоштовну річну підписку на ChatGPT Plus. Американська компанія OpenAI підписала відповідну угоду з урядом Мальти.

Про це йдеться на сайті компанії OpenAI.

Безкоштовний доступ до ChatGPT Plus на рік зможуть отримати громадяни, які пройшли онлайн-курс з основ штучного інтелекту, розроблений Мальтійським університетом. Курс містить базові теми, повʼязані з ШІ, а також вчить відповідальному використанню технології як вдома, так і на роботі.

Програма стартує вже у травні 2026 року. Онлайн-курс також буде відкритий для громадян Мальти, які проживають за кордоном.

«Мальта стала першою країною, яка започаткувала партнерство такого масштабу, адже ми не хочемо, щоб наші громадяни відставали в цифрову епоху. Ми ставимо наших громадян на передній план глобальних змін», — заявив міністр економіки, підприємництва та стратегічних проєктів країни Сільвіо Шембрі.

Компанія OpenAI не розкрила фінансові деталі угоди.

У Мальті проживає понад 574 тисячі людей. А підписка на ChatGPT Plus у США коштує $20 на місяць.