Вночі була атака на Москву — найбільша від початку війни. Що відомо про наслідки

У ніч проти 17 травня відбулась наймасштабніша дронова атака на Москву і Підмосковʼя з моменту початку російсько-української війни.

Про її наслідки пишуть місцеві та українські моніторингові телеграм-канали.

У Підмосковʼї під ударом була Солнєчногорська наливна станція — там пожежа. Також атакований завод МКБ «Радуга» в Дубні, де виробляють крилаті ракети.

У Зеленоградському окрузі на околиці Москви атакований технопарк «Елма». Він обʼєднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій, оптичних і контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій.

Триває пожежа на злітно-посадковій смузі аеропорту «Шереметьєво». Його адміністрація повідомила про «падіння уламків дрона».

Також дрони атакували Московський НПЗ. Мер Москви Собянін заявляє, що біля його прохідної постраждала зміна будівельників.

Міноборони РФ стверджує, що вночі російська армія збила 556 дронів над низкою регіонів. За даними московської влади, в місті поранені 12 людей.