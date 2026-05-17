Болгарія перемогла на «Євробаченні-2026». Україна на 9 місці
- Вероніка Довганюк
У цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» перемогла Болгарія, набравши 516 балів. Її представляла співачка Dara з піснею Bangaranga.
Друге місце посів Ізраїль. Пісню Michelle виконав співак Noam Bettan — в країни 343 голоси.
Девʼяте місце — в України. Leléka заспівала пісню "Ridnym" та забрала 221 бал від глядачів та журі.
Таблиця з підсумками результатів голосування: