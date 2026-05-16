Ізраїль ліквідував керівника військового крила ХАМАС аль Хаддада

Ізраїль ліквідував Ізза аль Діна аль Хаддада — керівника військового крила ХАМАС й одного з організаторів нападу на країну 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомив ЦАХАЛ.

За даними ізраїльських сил безпеки, його ліквідували 15 травня в місті Газа. Авіаудару завдали по житловому будинку в районі Рімаль. Медики тоді повідомили, що внаслідок удару загинули щонайменше троє людей та ще 20 постраждали.

ЦАХАЛ стверджує, що аль Хаддад очолив військове крило ХАМАС після ліквідації Мухаммеда Сінвара у травні 2025 року. На посаді він відновлював боєздатність угруповання та готував нові атаки на Ізраїль. Також військові кажуть, що під час війни він утримував ізраїльських заручників і використовував їх як живий щит.

За даними ізраїльських сил безпеки, аль Хаддад був одним з останніх високопоставлених командирів військового крила ХАМАС, які спланували та здійснили напад 7 жовтня.