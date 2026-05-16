У Туреччині впав невідомий дрон — поліція розпочала розслідування

У турецькому місті Самсун вранці 16 травня впав невідомий дрон.

Про це повідомило регіональне видання Samsunhaber.

Через це в трьох будинках розбилися вікна. Місцеві мешканці спочатку подумали, що вибухнув природний газ.

Після вибуху на місце події приїхали поліція, медики та пожежники. Фахівці зібрали частини дрона. За їхніми попередніми даними, він важив приблизно 25 кілограмів.

Фахівці проведуть технічний огляд на місці події, а поліцейські розпочали розслідування.