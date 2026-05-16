США та Нігерія ліквідували Абу-Білала аль Мінукі — одного з лідерів ІД
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію Абу-Білала аль Мінукі — одного з керівників терористичного угруповання «Ісламська держава». До операції долучили військових з Нігерії.
Про це Трамп повідомив у Truth Social.
За його словами, операцію провели цієї ночі американські та нігерійські військові. Трамп заявив, що це була бездоганно виконана, ретельно спланована і дуже складна операція.
Також президент США заявив, що після ліквідації аль Мінукі глобальні операції ІД «значно послаблені», а також подякував уряду Нігерії за співпрацю.
Аль Мінукі був другою людиною у глобальній ієрархії «Ісламської держави». Він переховувався в Африці, однак американські спецслужби змогли відстежити його пересування.
- У грудні США завдали ударів по бойовиках, повʼязаних з «Ісламською державою» у Нігерії. Відтоді Вашингтон розгорнув безпілотники та 200 військовослужбовців для навчання та розвідувальної підтримки нігерійських військових проти повстанців, повʼязаних з ІД і ще одним терористичним угрупованням — «Аль-Каїдою».