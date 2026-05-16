США та Нігерія ліквідували Абу-Білала аль Мінукі — одного з лідерів ІД

Президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію Абу-Білала аль Мінукі — одного з керівників терористичного угруповання «Ісламська держава». До операції долучили військових з Нігерії.

Про це Трамп повідомив у Truth Social.

За його словами, операцію провели цієї ночі американські та нігерійські військові. Трамп заявив, що це була бездоганно виконана, ретельно спланована і дуже складна операція.

Також президент США заявив, що після ліквідації аль Мінукі глобальні операції ІД «значно послаблені», а також подякував уряду Нігерії за співпрацю.

Аль Мінукі був другою людиною у глобальній ієрархії «Ісламської держави». Він переховувався в Африці, однак американські спецслужби змогли відстежити його пересування.