В Україну повернули тіла 528 загиблих, які можуть належати українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за словами російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомили в Коордштабі.

Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть ідентифікувати репатрійованих загиблих. Під час попередніх обмінів виявлялося, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.