Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів — після заяв Путіна про «швидке завершення війни». Світові медіа про війну 15 травня

Новини

«Бабель»

Видання The New York Times, так само як і десятки інших іноземних медіа, присвятило статтю російському обстрілу України в ніч на четвер. Приводів для цього було кілька — і кількаденне перемирʼя напередодні, і слова російського диктатора Путіна ввечері 9 травня про те, що війна наближається до завершення, і безпрецедентна кількість далекобійних дронів, випущених росіянами по Україні протягом доби. NYT цитує, зокрема, Володимира Зеленського, що «такі дії Росії явно не свідчать про швидке настання миру та її бажання цього».

Реальну поведінку Росії видання проілюструвало репортажем з-під будинку на Харківському масиві, де російська ракета знищила цілий підʼїзд. Журналісти прибули туди вдень, коли рятувальники ще не розібрали більшу частину завалів. Вони розповіли історію 18-річного Івана Захарчука, який приєднався до рятувальників і допомагав розбирати завали. Зрештою він зосередився на порятунку жінки, яку привалило бетонною плитою. Вона кричала, він допомагав прибирати сміття довкола неї — вивільнивши спершу її руку, а потім ногу. Коли кілька чоловіків підняли й віднесли плиту, жінка замовкла — тоді рятувальники попросили Івана говорити з нею, аби вона не знепритомніла. Утім, побачивши її напівприсипане тіло, Іван не зміг тримати емоційну рівновагу і спершу відійшов перепочити, а після цього вже просто допомагав прибирати сміття. Жінку вдалось врятувати, її відвезли до лікарні.

Її чоловіка й доньку врятувати не вдалось — про це стало відомо під вечір. Донька, 15-річна Маша, була улюбленицею класу, і біля зруйнованого ракетою будинку зібралось чимало її однокласників. Невеличка і товариська, Маша мала хист до танців і готувалась до вальсу на останньому дзвонику, сказали однокласники журналістам. У кінці матеріалу вони резюмують, що попри болючість моменту за понад чотири роки повномасштабної війни українці вже встигли звикнути до подібного.

Дітям присвячено й матеріал The Washington Post. Точніше, одній дитині — хлопцю з Чернігівщини, який врятував кількох людей, вчасно розірвавши оптоволокно FPV-дрона, що наближався до його будинку. 12-річний Анатолій був на дереві — допомагав сусідові спиляти гілку, коли почув знайомий звук дрона. У його селі подібні безпілотники вже наробили біди — поцілили в кілька будівель і в автівку біля крамниці.

Якось військовий розповів Анатолію, як можна розірвати оптоволокно дрона. Просто тягнути не вийде — спершу треба звʼязати його в особливу петлю. Але перед тим порахувати до п’ятнадцяти з моменту, коли дрон пролетів повз, аби самому не стати мішенню. Стільки часу в хлопця не було: побачивши, як безпілотник пролітає під гілками, він зіскочив з дерева і, порахувавши до десяти, смикнув за оптоволокно так, як учив військовий. Дрон високо злетів, змінив курс і зрештою впав у болото неподалік. А Анатолій став героєм телесюжетів, пише видання. Щоправда, після цього родині довелось поїхати з села, бо тепер вони побоюються, що хлопець став мішенню для росіян.

Також варте уваги інтервʼю з керівником кластера Brave1 Андрієм Гриценюком на The War Zone, присвячене дронам-перехоплювачам.