Від серпня 2020 року Буданов пережив щонайменше 10 замахів на життя. Що керівник ОП ще розповів в інтервʼю Times

Новини

Юлія Вебер / «Бабель»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що від серпня 2020 року пережив щонайменше десять замахів на життя.

Про це він розповів в інтерв’ю The Times, на яке прийшов із пістолетом.

Буданов також прокоментував мирні переговори з РФ. За його словами, обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» планували провести ще під час так званого перемир’я, однак домовленості зірвалися.

Водночас керівник ОП заявив, що вірить у переговорний процес, його завершення та результат, хоч дату наступних переговорів ще не визначили.

«Я не маю нікому довіряти, я маю досягти результату. Будь-які способи та методи добрі, якщо вони дають результат. Я не займаюся тим, у що не вірю», — сказав він.

Також Буданов не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару, хоча «Москва технічно здатна його завдати в будь-який момент і на будь-яку відстань».

Крім того, голова ОП виступає за продовження мобілізації, «Інакше країна просто впаде». Водночас він пообіцяв боротися зі зловживаннями влади з боку працівників ТЦК.

За словами Буданова, на війні найближчим часом використовуватимуть автономні розумні дрони, прототипи яких Україна вже має. Війна показала слабкість дорогих систем ППО проти дешевих дронів.

Ще Буданов розповів, що досвід роботи в розвідці допомагає йому вести переговори з росіянами: «Ми працювали з ними багато років, тому я знаю, як із ними говорити», — сказав він.