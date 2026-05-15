Україна знищила російські літак-амфібію «Альтаїр» та гелікоптер. Під ударом був і корабель зі зброєю

Українські військові в ніч на 15 травня знищили російський літак-амфібію Бе-200 «Альтаїр» і гелікоптер Ка-27 у Єйську.

Про це повідомив командувач Силами безпілотник систем Роберт Бровді.

Також цієї ночі Сили безпілотних систем поцілили в ЗРК «Тор-М2» на Луганщині та ЗРГК «Панцир-С1» у Криму.

Під ударом був і корабель-сухогруз із боєкомплектом у Бердянську, а також навчальний центр і пункт тимчасової дислокації росіян на Луганщині.

Загалом цієї ночі СБС вдарили по 23 військових цілях та обʼєктах у російських Таганрогу та Єйську, а також на окупованих територіях: у Криму, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях, зокрема в Бердянську, Мелітополі та інших містах.