До України з російського полону повернулися 205 військових у межах обміну 1 000 на 1 000

Zelenskiy / Official

До України з російського полону повернулися 205 військових у межах першого етапу обміну 1 000 на 1 000.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед повернених — воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше ніж пів сотні офіцерів.

Більшість звільнених перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, тривалість перебування в полоні — головний принцип формування списків обміну 1 000 на 1 000.

Серед звільнених сьогодні також є нацгвардієць, що потрапив у полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому — 62 роки.

Крім того, двоє повернених сьогодні святкують день народження: 40 і 36 років. У 21 захисника був або зовсім скоро буде день народження в травні. Тепер звільнених з полону направлять до медичних центрів для обстежень, лікування та реабілітації.