Росіяни вночі били по Україні 6 ракетами та 141 дроном. Під ударом були Одещина і Херсон

У ніч проти 15 травня росіяни атакували Україну пʼятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 дроном.

Про це повідомили Повітряні сили.

Українська ППО знешкодила одну протикорабельну ракету Х-35 і 130 безпілотників. Решта пʼять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли цілей. Однак сім дронів вручили в шести місцях, а в семи — впали уламки.

По Одещині били ракетами і дронами. Серед цілей — обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор і підприємства. Двоє людей постраждало.

Внаслідок атаки пошкоджені чотири приватних житлових будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

У Херсоні вночі росіяни атакували багатоповерхівку, там обійшлось без постраждалих. Вранці російський дрон вдарив по цивільному авто, постраждали 4 людини.