Чиновник Хмельницької міськради, якого підозрювали в роботі на ФСБ, проведе 15 років у тюрмі

Керівника одного з відділів Хмельницької міської ради визнали винним у держзраді — він працював на російську ФСБ, через що проведе 15 років у тюрмі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чиновник навчався в Московському державному технічному університеті імені Баумана і потрапив у поле зору російських спецслужб під час поїздки на зустріч випускників. Після початку повномасштабної війни ФСБ звʼязалася з ним і запропонувала співпрацю.

За даними слідства, фігурант збирав для російської спецслужби дані про пункти дислокації та місця проживання українських військових на заході країни, а також інформацію про ССО ЗСУ, протиповітряну оборону та Службу безпеки України — вони найбільше цікавили росіян.

Для того щоб збирати дані, як стверджують слідчі, посадовець використовував свій доступ до інформаційних баз міськради. Після цього він формував інформацію про українських військових у звіт (поіменний список з адресами та номерами телефонів) і передавав російським спецслужбам, які хотіли використати її для диверсій, інформаційних спецоперацій та терактів.

Слідчі стверджують, що також фігурант самостійно намагався виявити позиції мобільних вогневих груп ППО і підприємств із виробництва дронів. Чоловіка затримали у 2024 році, коли він намагався передати інформацію ФСБ. Під час обшуків у нього вилучили телефон з доказами злочину.