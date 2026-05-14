Україна та Фінляндія викрили схему передачі судна для тіньового флоту Росії. Українцю оголосили підозру

Українські правоохоронці разом з Митною службою Фінляндії викрили злочинне угруповання, яке купувало судна для тіньового флоту Росії. У ньому брали участь іноземці та українець — йому оголосили підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний українець діяв спільно з іншими особами, зокрема, представниками Росії. Вони організували купівлю корабельного буксира через іноземну компанію в Європі та таємно передали його російській компанії у нейтральних водах.

Щоб приховати фактичне призначення судна, його оформлювали нібито для подальшого використання поза межами Росії. Українець представляв інтереси компанії-покупця, готував і підписував документи про придбання буксира, а також організовував підготовку судна й екіпажу до виходу з порту.

Після виходу з порту буксир змінив заявлений маршрут і вимкнув навігацію. Згодом судно перереєстрували під прапором РФ, воно отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії.

Як встановили правоохоронці, ця компанія надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі та може виконувати роботи в інтересах підсанкційних російських суб’єктів.

Слідство вважає, що переданий буксир Росія може використовувати для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт. Такі судна є важливою частиною морської логістики РФ і можуть забезпечувати функціонування її тіньового флоту, за допомогою якого Росія намагається обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту енергоресурсів.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, а також готівку на суму $54 750 та €37 900.

Затриманому українцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство щодо інших фігурантів, зокрема іноземців, триває.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.