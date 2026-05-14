Ще одна людина отримала вирок у справі про смерть Метью Перрі. Це консультант з наркозалежності

Посередника, який допомагав постачати актору Метью Перрі кетамін, що призвів до його смерті, засудили до двох років ув’язнення.

Про це пише The New York Times.

Йдеться про Еріка Флемінга — ліцензованого консультанта з лікування наркотичної залежності та знайомого Перрі. Його вирок також передбачає три роки нагляду після звільнення та спеціальний штраф у $200.

У судових документах Флемінг заявив, що бачився з Перрі кілька разів ще з 2005 року. Коли він дізнався, що актор шукає кетамін, то придбав 51 флакон у наркодилера й перепродав їх із націнкою асистенту Перрі.

У листі, доданому до меморандуму про вирок, Флемінг вибачився перед родиною Перрі й написав, що бере на себе «повну відповідальність за свої злочинні дії».

Флемінг міг отримати більший вирок — від 46 до 57 місяців ув’язнення. Однак прокурори попросили про пом’якшення, оскільки він швидко визнав провину та погодився співпрацювати зі слідством. Прокурори казали, що Флемінг надав інформацію правоохоронцям, яка допомогла, зокрема, ідентифікувати наркоторговку Джасвін Сангху як джерело кетаміну, що його обвинувачений постачав Перрі.

Смерть Метью Перрі

Метью Перрі знайшли мертвим у гідромасажній ванні в його будинку в Лос-Анджелесі 29 жовтня 2023 року. Судмедексперти виявили, що актор помер через гостру дію кетаміну.

Флемінг став четвертим з пʼяти обвинувачених у справі про смерть Перрі, кому вже винесли вирок. «Королева кетаміну» Сангха в квітні отримала 15 років ув’язнення. Двох колишніх лікарів Сальвадора Пласенсію та Марка Чавеса, які шукали і продавали кетамін актору, засудили у грудні. Пласенсія отримав 30 місяців ув’язнення, а Чавес — три роки нагляду після звільнення, включно з вісьмома місяцями домашнього арешту.

Вирок особистому помічнику Перрі Кеннету Івамасі, який зробив йому інʼєкцію в день смерті, мають оголосити цього місяця.