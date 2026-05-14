Росія вночі запустила по Україні 56 ракет і 675 дронів. Влучання фікусють у 24 місцях

Новини

У ніч проти 14 травня росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали вдень, і випустили по Україні 56 ракет і 675 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 693 російські цілі, а саме:

29 з 35 крилатих ракет Х-101;

12 з 18 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

652 з 675 БпЛА різних типів.

Ще 15 ракет, зокрема три «Кинджали», та 23 ударні дрони влучили у 24 місцях. На 18 локаціях впали уламки.

Основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Наразі там відомо про одну загиблу людину і 31 постраждалу, з яких одна дитина. У багатоповерхівці у Дарницькому районі зруйновані 18 квартир, під завалами можуть бути люди.

На лівому березі столиці внаслідок атаки виникли перебої з водопостачанням.

На Київщині унаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей, серед них — дитина. Наслідки фіксують у шести районах області — Бориспільському, Бучанському, Фастівському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському. Пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі.

Також росіяни били вночі по портовій інфраструктурі Одещини — поранені двоє людей. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.