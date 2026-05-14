Росіяни всю ніч масовано атакували Київ і Київщину дронами та ракетами. Загинула людина, є постраждалі (оновлено)

Протягом ночі 14 травня російські війська продовжили масовано атакувати Україну і вдарили по Києву та Київській області.

Київ

Оновлено о 07:50. Наразі відомо про одну загиблу людину та 31 постраждалого від російських ударів по столиці. Серед поранених — дитина.

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. Рятувальники врятували 27 людей. Аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих тривають. За іншою адресою уламки впали на територію АЗС.

У Соломʼянському районі сталося загоряння припаркованого автомобіля.

У Голосіївському районі міста виявили уламки на проїжджій частині.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі уламки впали на відкритій території та на триповерхову будівлю паркінгу і бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та є влучання в 25-поверхову недобудову.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою — влучання БпЛА в пʼятиповерхівку, горіли гаражі та припарковані поруч автівки.

Київщина

Унаслідок російських обстрілів постраждали 7 людей, серед них — дитина. Наслідки фіксують у шести районах області — Бориспільському, Бучанському, Фастівському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському. Пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі.