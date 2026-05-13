У зоопарку Шотландії вперше народилося дитинча лінивця. Його назвали Атті

Edinburgh Zoo

В Единбурзькому зоопарку народилося перше в історії Шотландії дитинча лінивця.

Про це повідомили на сайті зоопарку.

Двопалий лінивець з’явився на світ у понеділок, 11 травня, у пари шестирічних лінивців Фейри та Ніко. У зоопарку кажуть, що це «історична подія» не лише для Единбурга, а й для всієї Шотландії.

Дитинча назвали Атті — на честь британського натураліста й телеведучого Девіда Аттенборо, якому минулої пʼятниці виповнилося 100 років.

Перші шість місяців життя Атті проведе, міцно тримаючись за живіт мами. З двох місяців він почне вчитися їсти листя, куштуючи їжу з рота мами.

Мама та малюк зараз відпочивають. Відвідувачі зоопарку зможуть подивитися на дитинча лінивця з 13 травня.