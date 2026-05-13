Росіяни вночі запустили по Україні 139 дронів. Били по будинках на Дніпропетровщині й електропідстанції на Полтавщині

Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

У ніч на 13 травня російські війська атакували Україну 139 ударними дронами. ППО вдалося знешкодити 111 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ще 20 ударних БпЛА влучили у 13 місцях, на чотирьох локаціях — впали уламки.

Дніпропетровщину росіяни атакували майже 30 разів. Загалом відомо про 8 загиблих та 11 поранених мешканців. Пошкоджені інфраструктура, будинки, авто.

На Нікопольщині серед трьох потерпілих — двоє підлітків. У Кривому Розі внаслідок атаки ввечері напередодні госпіталізували 9-місячну дівчинку. Загалом у тій атаці загинули двоє людей, ще четверо — постраждали.

Уночі російські дрони влучили в електропідстанцію на Полтавщині. Без світла залишилися понад 6,5 тисячі людей. Пошкоджені і прилеглі будинки.

Під атакою був і Харків. У Шевченківському районі уламки дрона впали на дорогу. У Холодногірському районі після удару по інфраструктурі сталася пожежа.

Також вночі Росія масовано атакувала промислову інфраструктуру Одещини — пошкоджені складські та господарські приміщення, виникли пожежі. Люди не постраждали.