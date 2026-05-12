Зеленський запровадив нові санкції. Проти кого

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про санкції, чим ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Укази опублікували на сайті Офісу президента.

Першим указом Зеленський продовжив санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Серед фізичних осіб — громадяни Росії, Латвії та Німеччини.

Санкції проти них запровадили ще у 2023 році. Чотири підприємства з того пакета припинили свою протиправну діяльність.

Другий указ стосується санкцій проти 32 російських компаній і 34 росіян. Більшість із них — директори та засновники цих підприємств. Компанії залучені до поставок товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», пороху, ракетного палива і компонентів для боєприпасів.

Також під санкціями опинилися російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій. Зокрема, у цьому списку ті, хто намагався організувати зняття американських санкцій з Росії та помʼякшити позицію Європейського Союзу.