CNN: Російське судно «Урса Майор» могли пошкодити торпедою, яка є лише у НАТО, Росії та Ірану

Російський корабель «Урса Майор», який затонув у грудні 2024 року в міжнародних водах між іспанським Агіласом та алжирським Ораном, могли пошкодити торпедою, яка є лише у НАТО, РФ та Ірану.

Про це йдеться в розслідування CNN.

За даними експертів, характер пошкоджень може свідчити про застосування торпеди Barracuda. Такі торпеди рухаються з дуже високою швидкістю, створюючи повітряну «оболонку» у воді, що зменшує опір і дозволяє пробивати корпус корабля.

Саме Barracuda могла утворити отвір у корпусі розміром приблизно 50×50 см. Водночас інший експерт припускає, що вибух могла спричинити магнітна міна, прикріплена до корпусу судна.

Під час розслідування у 2024 році іспанські слідчі повідомили, що капітан російського судна заявив про наявність на борту двох ядерних реакторів, призначених для підводних човнів.

Джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило CNN, що судно могло прямувати до північнокорейського порту Расон, щоб доставити два реактори. Інцидент стався через два місяці після повідомлень про участь північнокорейських військових у війні РФ проти України.

Як затонув російський «Урса Майор»

Серія вибухів на борту судна пролунала 23 грудня 2024 року. Корабель спочатку супроводжували два російські кораблі — «Іван Грен» та «Олександр Отраковський». Через кілька годин після їхнього відходу «Урса Майор» різко сповільнився, але передав, що все в порядку.

Приблизно через добу корабель змінив курс і подав сигнал лиха. Екіпаж повідомив про три вибухи біля машинного відділення, внаслідок яких загинули двоє людей, ще 14 членів команди евакуювали. Згодом пролунали нові вибухи, після чого корабель затонув.

Російська сторона заявляла, що судно перевозило великогабаритні вантажі для інфраструктурних проєктів у Владивостоці, зокрема портові крани та технічні елементи для криголамів.