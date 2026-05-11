Опитування: 30% українців бояться, що штучний інтелект зможе замінити їх на роботі

Приблизно 30% українців бояться, що штучний інтелект зможе замінити їх на роботі. Водночас 69% громадян так не думають.

Про це свідчить опитування Rating Group у межах міжнародного дослідження End of Year Survey.

Рівень страху залежить від типу зайнятості. Серед найманих працівників 32% хвилюються щодо впливу штучного інтелекту на їхні робочі місця, тоді як серед самозайнятих — лише 19%.

Самозайняті загалом почуваються найбільш спокійно: 78% із них не переживають через можливу заміну робочих місць технологіями, а 60% заявили, що це їх зовсім не турбує. Найвищий рівень тривоги під час опитування зафіксували серед тимчасово безробітних — 40%.

З дослідження випливає, що Україна входить до десятки європейських країн із найнижчим рівнем страху перед заміною їхньої роботи штучним інтелектом. До цього списку також входять країни Північної Європи, Естонія, Латвія, Хорватія, Німеччина та Нідерланди.

Опитування проводили методом телефонних інтервʼю серед 1 000 респондентів на підконтрольних Україні територіях з 11 по 14 листопада 2025 року.