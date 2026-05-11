Український телеведучий Андрій Доманський отримав російський паспорт

Новини

Пресслужба телеканалу «Інтер»

Український телеведучий Андрій Доманський, який працював на каналі «Інтер», отримав російський паспорт після початку повномасштабної війни.

Про це повідомив журналіст-розслідувач проєкту «Радіо Свобода» «Схеми» Георгій Шабаєв з посиланням на реєстр російської податкової служби.

Доманський отримав паспорт РФ 17 грудня 2022 року в Головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі. Окрім того, з березня 2023 року він працює розробником у підсанкційному Совкомбанку.

Що відомо про Андрія Доманського

У 1992 році він працював на одеській радіостанції «Просто радіо», а через 10 років розпочав роботу на «Новому каналі» в програмі «Підйом». Також він вів шоу «Інтуїція», «Хто проти блондинок?» та «Фабрика зірок». Згодом він став співведучим «Голосу країни» на «1+1».

Доманський під час роботи на телеканалі «Інтер» (у 2018 році) потрапив у скандал: у підводці до анонсу концерту «Перемога. Одна на всіх» він сказав, що «ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кровʼю наших співвітчизників». Після цього Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу штраф у понад 4 млн грн, проте пізніше Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив клопотання «Інтеру» та скасував штраф.

Після початку повномасштабної війни Доманський зник з публічного простору. Деякі медіа писали, що він виїхав з України завдяки статусу багатодітного батька.