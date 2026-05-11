Україна сильніше виснажує Росію майже за всіма показниками — це переломний момент у війні. Світові медіа про війну 11 травня

Росія виснажується, технологічно відстає і поступово втрачає контроль над темпом і характером бойових дій, пише The Economist. Уперше за майже три роки ініціатива у війні змістилася на користь України, що символічно підкреслив «порожній» парад у Москві. День, який мав уособлювати військову міць путінської Росії, натомість сигналізував про її вразливість та слабкість. Принаймні в цьому він точно відображав невдачі Росії на полі бою та її страх перед зростанням ефективності далекобійних ударів України, йдеться у статті. Очікуваний весняний наступ РФ зазнав невдачі, а у квітні російські війська вперше з моменту операції в Курській області втратили більше територій, ніж змогли захопити. За розрахунками видання, Росія втратила контроль над 113 км² за останні 30 днів. Співвідношення загиблих до поранених теж зростає, оскільки величезна кількість втрат — імовірно, до 80% — зараз припадає на FPV-дрони. «Вони просто кидають своїх поранених на полі бою», — каже старший військовий аналітик Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Сет Джонс. Російські солдати скаржаться, що нові українські автономні дрони нечутні, доки не починають пікірувати. Вони використовують штучний інтелект, а керування через оптоволоконні кабелі робить їх невразливими до засобів РЕБ.

The New York Times публікує матеріал про те, що російський наступ в Україні суттєво сповільнився. За нинішніх темпів наступу Росії знадобиться понад 30 років, щоб захопити всю Донеччину, йдеться в статті. Дрони змусили російські війська змінити свою стратегію: тепер вони намагаються поступово проникати на територію невеликими групами солдатів, часто пішки. «Найкраще, на що вони здатні, — це тактика інфільтрації (просочування) та удари по мережах забезпечення досить далеко за лінією фронту, зокрема по українських екіпажах БпЛА та логістиці», — розповіла старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массикот. — Але це не призводить до стрімких успіхів. Вони ніби застрягли».

