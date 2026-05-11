Екснардепу Мураєву оголосили нову підозру у виправдовуванні агресії Росії проти України

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгенію Мураєву.

Після початку повномасштабної війни, переховуючись за кордоном, Мураєв дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом».

Також він розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав громадян скласти зброю перед росіянами і виправдовував окупацію українських територій.

Крім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш» він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь Росії.

На підставі зібраних доказів СБУ оголосила підозру екснардепу за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.