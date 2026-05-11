Дуа Ліпа подала позов проти Samsung за її фото на упаковках телевізорів компанії

Поп-зірка Дуа Ліпа подала позов проти Samsung на $15 мільйонів, звинувативши компанію у використанні її зображення на упаковках телевізорів без дозволу.

Про це пише BBC.

За словами співачки, Samsung без її згоди розмістила її обличчя на упаковках різних моделей телевізорів, які продавалися по всіх США.

У позові зазначається, що упаковка Samsung «створена, щоб неправомірно скористатися важко здобутим успіхом пані Ліпи для просування та продажу продукції Samsung». Позов містить звинувачення у порушенні авторських прав, порушенні прав на торговельну марку та незаконному використанні образу й зовнішності Ліпи.

Згідно з документами справи, фото зробили під час виступу співачки на Austin City Limits Festival у 2024 році, а авторські права на знімок належать самій Ліпі. Співачка вперше дізналася про використання свого зображення на коробках Samsung у червні 2025 року. Фанати також почали писати про це в соцмережах, називаючи упаковку «телевізором Дуа Ліпи».

У справі наведено два коментарі з Instagram: один користувач написав, що «купив би цей телевізор лише тому, що на ньому є Дуа», а інший — «Якщо вам треба щось продати, просто поставте на це фото Дуа Ліпу».

Юристи співачки стверджують, що Samsung нібито проігнорувала «неодноразові вимоги» припинити порушення її прав.

Дуа Ліпа має низку комерційних партнерств із брендами Puma, Versace та Yves Saint Laurent, що також згадується у судових документах. Вона також співпрацювала з Apple, Porsche і Chanel, а нещодавно стала глобальною амбасадоркою Nespresso.