Росіяни в перший день перемир’я били по Дніпропетровщині, Запорізькій області та Херсонщині

Російська армія в перший день перемир’я атакувала Дніпропетровщину, Запорізьку область та Херсонщину. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.

Вранці армія РФ вдарила дроном по автівці в Запорізькій області: загинув водій, поранено двох пасажирів.

На Дніпропетровщині через атаку дронів загинула жінка, ще одна зазнала травм. Пошкоджено багатоповерхівку та ліцей.

Росіяни протягом дня били по Комишанах, Незламному й Томиній Балці на Херсонщині — загинула людина, ще трьох поранено. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та авто.

У Харкові військові РФ дроном вдарили по девʼятиповерхівці.

Також вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами. Девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, у двох місцях впали уламки.