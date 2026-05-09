Росіяни в перший день перемир’я били по Дніпропетровщині, Запорізькій області та Херсонщині
- Вероніка Довганюк
Російська армія в перший день перемир’я атакувала Дніпропетровщину, Запорізьку область та Херсонщину. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.
Вранці армія РФ вдарила дроном по автівці в Запорізькій області: загинув водій, поранено двох пасажирів.
На Дніпропетровщині через атаку дронів загинула жінка, ще одна зазнала травм. Пошкоджено багатоповерхівку та ліцей.
Росіяни протягом дня били по Комишанах, Незламному й Томиній Балці на Херсонщині — загинула людина, ще трьох поранено. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та авто.
У Харкові військові РФ дроном вдарили по девʼятиповерхівці.
Також вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами. Девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, у двох місцях впали уламки.
- Президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня повідомив про початок триденного перемир’я між Росією і Україною (9, 10 та 11 травня). Згодом це підтвердив і президент Володимир Зеленський.