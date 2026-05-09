Від коштовностей до листів психіатра. На аукціон у США виставлять ексклюзивні речі Мерилін Монро

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американський аукціонний дім Heritage Auctions виставить на торги особисті речі покійної моделі та акторки Мерилін Монро. Колекція, що десятиліттями залишалася поза публічним доступом, містить одяг, прикраси, листи, рукописні нотатки, картини та поезію зірки Голлівуду.

Про це пише Reuters.

Торги відкриють 1 червня — у день, коли Монро могло б виповнитися 100 років. На аукціон виставлять речі з архіву поетів Нормана і Гедди Ростенів, які були близькими друзями й довіреними особами акторки. Більшість предметів датується 1955—1962 роками.

Серед лотів — документи, які розкривають подробиці особистого життя Монро, її романтичних стосунків, переживань через втрату вагітності та роздумів про смерть.

Також на аукціоні представлять листи її колишнього чоловіка, драматурга Артура Міллера, які показують складнощі їхнього шлюбу. Ще серед експонатів — неопублікований лист психіатра Монро, де описується день перед смертю акторки.

Окрему увагу організатори приділяють записці, написаній Монро під час зйомок фільму «У джазі тільки дівчата» (Some Like It Hot). На бланку готелю Hotel del Coronado вона написала: «Я відчуваю, ніби тону», а поруч намалювала людину у воді.

За словами представника аукціонного дому Браяна Чейнса, цей лист яскраво демонструє психологічний стан Монро і боротьбу з ментальними проблемами.