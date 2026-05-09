У ніч на 9 травня росіяни запустили по Україні балістику і 43 дрони

У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) Росія запустила по Україні 43 ударні безпілотники. Українська ППО знешкодила 34 російські БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Ще девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, на двох локаціях впали уламки.

Зокрема, по Дніпропетровщині росіяни майже 20 разів били дронами та артилерією. У Нікопольському і Синельниківському районах загинули двоє людей, ще двоє — поранені.

Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.