У ніч на 9 травня росіяни запустили по Україні балістику і 43 дрони
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) Росія запустила по Україні 43 ударні безпілотники. Українська ППО знешкодила 34 російські БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Ще девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, на двох локаціях впали уламки.
Зокрема, по Дніпропетровщині росіяни майже 20 разів били дронами та артилерією. У Нікопольському і Синельниківському районах загинули двоє людей, ще двоє — поранені.
Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.
- Увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про запровадження триденного перемир’я між Росією і Україною 9, 10 та 11 травня й анонсував обмін полоненими. Україна та Росія підтримали пропозицію.